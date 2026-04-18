حزب الله اللبناني يندد بـ"الجحود السياسي" في بيروت: إيران فرضت وقف إطلاق النار

اعتبر نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني محمود قماطي، يوم السبت، أن إيران هي التي استطاعت فرض وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عبر "أوراق دولية ضاغطة"، مندداً بما وصفه "الجحود السياسي" في بيروت تجاه طهران.

وقال قماطي في تصريح أدلى به للصحفيين في الضاحية الجنوبية، "لا رجوع لوضع ما قبل (العدوان)، ولن تستطيع أي جهة فرض أجندتها علينا، ولن نتراجع بعد اليوم مهما قدمنا من تضحيات".

وعن مسار المفاوضات الدبلوماسية الجارية بين تل أبيب وبيروت، شدد قماطي أن الحزب لا يعترف بها، مؤكدا أن المقاومة وحدها هي من تحدد المسار.

وبما يتعلق بالمباحثات بين واشنطن وطهران لفت نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني، إلى أنهم يراقبون هذا المسار، وسيعلنون موقفهم في وقت لاحق.

وطالب قماطي بالانسحاب الإسرائيلي "الكامل" من الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى، وعودة النازحين لمناطقهم وإعادة إعمار المباني السكنية، والبنى التحتية المدمرة جراء القصف.

وشدد على أن "المقاومين باقون في مواقعهم وأيديهم على الزناد"، لافتاً إلى أنه "لن نسمح (للعدو) بدخول مناطق لم يستطع دخولها خلال الحرب".