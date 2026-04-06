حزب الله اللبناني يقصف تجمعات للجيش الإسرائيلي ومستوطنات وقاعدتين لوجستيتين (تحديث)

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الاثنين، عن تنفيذ عدداً من العمليات استهدف بها تجمعات للجيش الإسرائيلي، وقاعدتين لوجستيتين في الجولان والجليل وأهدافاً أخرى.

وذكر الحزب في بيانات عدة تابعتها وكالة شفق نيوز أنه "استهدف عند الساعة 15:50 اليوم الاثنين تجمعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كريات شمونة بسرب من المسيّرات الانقضاضية".

وأضاف أنه "استهدف عند الساعة 16:50 من اليوم، قاعدة تسنوبار اللوجستيّة في الجولان المحتل بصلية صاروخيّة".

وأشار إلى "استهداف قاعدة لوجستيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيلي في مستوطنة كرم بن زمرة في الجليل الأعلى بصليةٍ صاروخيّة، عند الساعة 16:50 من اليوم".

وبين الحزب أنه "في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهدفنا عند الساعة 17:00 من اليوم، مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة".

ولفت إلى أنه "استهدف عند الساعة 17:15 اليوم مستوطنة مسكاف عام بصلية صاروخيّة، وكذلك استهداف مستوطنة مرغليوت بصلية صاروخيّة عند الساعة 17:30 اليوم".

وأكد الحزب استهداف مستوطنة المطلة بصلية صاروخيّة عند الساعة 17:30 اليوم، وكذلك تجمّعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الساعة 17:20 من اليوم، في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

وأكمل حزب الله بالقول: "تم استهداف، عند الساعة 17:40 من اليوم، مستوطنة مرغليوت للمرة الثانية بصلية صاروخيّة، واستهدف أيضاً عند الساعة 17:50، تجمّعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة بمسيّرة انقضاضيّة".

وأشار إلى استهداف "تجمّعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة مرغليوت بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة عند الساعة 17:50، وتجمّعاً آخر لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثانية بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة عند الساعة 18:و15".

واستهدفت الحزب، بحسب بيانه، عند الساعة 18:20 اليوم، تجمّعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة حانيتا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، وتجمّعاً آخر لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثانية بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، عند الساعة 19:10 اليوم.

وختاماً أكد الحزب استهدافه عند الساعة 18:30 اليوم، مستوطنة يرؤون بصلية صاروخيّة.