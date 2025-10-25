حزب الله اللبناني يعيد الحديث عن نزع السلاح: لن نتركه أبداً

شفق نيوز- بيروت

جدد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، يوم السبت، التأكيد على عدم تسلم سلاح الحزب.

وقال قماطي، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن "العدو يعتدي علينا يومياً، وأن كل الضغوط الأميركية والأوروبية لن تؤثر علينا".

كما تطرق إلى القرار الدولي 1701، مشيراً إلى أن "حزب الله التزم بالقرار، في حين أن إسرائيل لم تلتزم به، على الرغم من الرعاية الأميركية الفرنسية للاتفاق، الذي لم يتمكن من فرض وقف الأعمال العدائية على العدو".

يذكر أن صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية قد أكدت في وقت سابق أن حزب الله يعمل حاليا بشكل شبه كامل تحت الأرض.

وأشارت إلى أن الحزب يعيد بناء هيكله القيادي وقوته العسكرية بشكل سري، موضحة أنه بعد عام من عملية البيجر الإسرائيلية بات العمل يسير بسرية تامة لإعادة ترميم صفوف حزب الله.

وكانت الحكومة اللبنانية قررت في آب/ أغسطس الماضي تجريد حزب الله من سلاحه، حيث وضع الجيش اللبناني خطة من 5 مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب المدعوم من طهران إلى رفضها، واصفا القرار بأنه "خطيئة".