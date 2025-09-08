حزب الله اللبناني يعلن مقتل 5 من عناصره بغارات إسرائيلية على البقاع

شفق نيوز- بيروت

أكد "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الاثنين، مقتل خمسة من عناصره في الغارات الإسرائيلية على منطقة البقاع شرقي البلاد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقبل ساعات قليلة أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية على عدة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في سهل البقاع اللبناني.

وقالت إسرائيل إن "حزب الله" المدعوم من إيران يستخدم هذه المواقع للتدريب والتحضير لهجمات ضد جنود إسرائيليين وتخزين أسلحة في انتهاك للاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ولبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت في البداية بأن الغارات الإسرائيلية خلفت خمسة قتلى على الأقل وخمسة مصابين آخرين، بناء على حصيلة أولية.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن جميع الضحايا أعضاء في "حزب الله".

وذكر الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل ضرب مواقع "حزب الله" لمنعه من إعادة بناء قدراته العسكرية والقضاء على التهديدات ضد إسرائيل.

وتأتي هذه الغارات بعيد اجتماع لمجلس الوزراء في لبنان الجمعة الماضي رحّبت فيه الحكومة بخطة عرضها الجيش لنزع سلاح حزب الله وأعلنت أن الجيش سوف يباشر في تطبيقها لكن ضمن إمكانيات "محدودة".

فيما أبقت الحكومة على تفاصيل خطة الجيش ومراحل تنفيذها، سرية.

وإلى ذلك، تدرج الحكومة قرارها في إطار الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أمريكية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.

يذكر أنه في مطلع آب/ أغسطس 2025، كانت الحكومة اللبنانية قد وضعت مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق خطة لنزع سلاح الحزب كلّفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أمريكية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب دامية بينها وبين حزب الله استمرت نحو سنة.