حزب الله اللبناني: إيران تواجه عدواناً عالمياً برعاية أميركية منذ 1979

شفق نيوز- بيروت

قال حزب الله اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة مستقلة ذات سيادة، وتواجه منذ انتصار ثورتها عام 1979 عدواناً عالمياً ترعاه الولايات المتحدة، بهدف تخريب تجربتها السياسية والشعبية.

وذكر الحزب في بيان له أنه يحيي "المسيرات المليونية التي خرجت من مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعماً للنظام الإسلامي والاستقرار"، معتبراً أنها عبّرت بوضوح عن "اتجاه الشعب الإيراني الحقيقي الملتف حول القيادة، وعلى رأسها الإمام القائد الخامنئي، والحكومة وأجهزة الدولة كافة".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة مستقلة ذات سيادة، اختار شعبها نظامه وقوانينه ودستوره بملء إرادته"، مؤكداً أنها ومنذ انتصار ثورتها عام 1979 تواجه "عدواناً عالمياً ترعاه الولايات المتحدة بهدف تخريب هذه التجربة الأخلاقية الشعبية الإسلامية والمستقلة".

وأشار البيان إلى أنه "ورغم ما تعانيه إيران من أوضاع اقتصادية ناجمة عن العقوبات والعدوان، فإنها ما زالت صامدة وتطور إمكاناتها في مختلف المجالات، وتعمل لخدمة شعبها، في إطار نظام قائم على الانتخابات الحرة النزيهة"، مؤكداً أنها "ترعى حق الناس في الاعتراض والتظاهر بشكل سلمي".

وشدد حزب الله على أن الولايات المتحدة "تصر على تخريب إيران من الداخل"، وتستخدم إسرائيل "كأداة إجرام وقتل وفوضى بهدف إسقاط النظام الإيراني الشعبي".

وأضاف أن الأدلة والصور والتصريحات أثبتت، بحسب البيان، أن "عملاء أميركا وإسرائيل يستخدمون بعض المجموعات الصغيرة لتندس في التظاهرات وتحولها إلى فوضى وتخريب"، بما في ذلك "إحراق المساجد والمراكز الحكومية والأمنية وتخريب الممتلكات العامة"، معتبراً أن هذه الأعمال "إجرامية ولا تمت بصلة لا للمطالب المعيشية ولا لحق التظاهر".

وأوضح الحزب أن ترمب ونتنياهو "يصرحان باسم المتظاهرين لافتقادهم إلى الحضور الوازن والقيادة الداخلية"، واصفاً إياهم بأنهم "حفنة من العملاء يديرهم من شن عدواناً على إيران لمدة 12 يوماً بهدف إسقاط النظام ولم ينجح، بل انكشف وفشل فشلاً ذريعاً".

وفي ختام بيانه، أعلن حزب الله تأييده الكامل لخيار الشعب الإيراني وقيادته، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ستبقى ثابتة وقوية ومستقلة".