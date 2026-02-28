حزب الله اللبناني يتوعد أميركا وإسرائيل بـ"صفعة كبيرة"

شفق نيوز- بيروت

أعرب حزب الله اللبناني مساء السبت، عن تضامنه الكامل مع إيران بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها، فيما أشار إلى أنه واثق بأنهما سيتلقون "صفعة كبيرة" ولن يحصدا سوى الفشل.

وقال الحزب في بيان: "يدين حزب الله العدوان الأميركي - الإسرائيلي الغادر الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في ‏إيران بعد أشهر من التهديدات الصهيونية والأميركية التي هدفت إلى إخضاع الجمهورية ‏الإسلامية ودفعها للاستسلام وسلبها حقها الطبيعي والمشروع في امتلاك القدرة النووية ‏السلمية وتطوير قدراتها الصاروخية الدفاعية أسوةً بسائر دول العالم".‏

وأضاف، أن "هذا العدوان الجديد والذي يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، هو ‏استمرار لنهج الغطرسة والاستكبار الذي تمارسه الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني المجرم ‏في منطقتنا، في محاولة يائسة لزعزعة استقرارها وإخضاع شعوبها وإرغامها على القبول ‏بمشاريع الهيمنة والاحتلال."‏

وتابع أن "ما يجري اليوم وبعد فشل حرب الاثني عشر يوماً الذي شنها العدو الإسرائيلي بمشاركة ‏أميركية مباشرة، هو تأكيد أن المشكلة لم تكن يوماً في البرنامج النووي، بل هو في رفض ‏وجود دولة قوية في المنطقة تعتمد على نفسها، وتتمسك بسيادتها وقرارها الوطني المستقل، ‏دولة مقتدرة تصون ثرواتها وتطور قدراتها، وترفض الانخراط في منظومة التبعية ‏الأميركية، وتشكل سنداً للشعوب الحرة والمظلومة في العالم، وتقف سداً منيعاً في وجه ‏المخططات الصهيو-أميركية في المنطقة. بل إنهم يريدون كيانات ضعيفة مستنزفة يسهل ‏التحكم والتفرد بها، تمهيداً لتنفيذ مخططاتهم الاحتلالية والاستعمارية".‏

وأكمل أن "هذا العدوان لن يزيد الجمهورية الإسلامية في إيران وشعبها إلا قوة وصلابة وثباتاً وتمسكاً ‏بحقوقه المشروعة، وهي أثبتت على مدى عقود من الحصار والتهديدات والاعتداءات أنها ‏دولة قوية راسخة عصية على الاستسلام، وأن خلفها شعب أبي يقف صفاً واحداً دفاعاً عن ‏كرامته وسيادته.‏

وأردف أن "حزب الله إذ يعلن تضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة وشعباً، يدعو ‏دول وشعوب المنطقة إلى الوقوف في وجه هذا المخطط العدواني وإدراك خطورته، وأن ‏عواقبه الوخيمة ستطال الجميع دون استثناء في حال تُرك دون مواجهة حازمة. إننا واثقون بأن العدو الأميركي والإسرائيلي سيتلقى صفعة كبيرة ولن يحصد سوى الفشل من عدوانه الطاغوتي المجرم".

وأعلنت إسرائيل، صباح السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.