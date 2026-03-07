حزب الله: استهدفنا مصفاة حيفا وشركة للصناعات العسكرية

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، استهداف مصفاة حيفا وشركة للصناعات العسكرية في شمال شرق المدينة بسرب من المسيرات الانقضاضية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقع بلاط وقاعدة دادو شمال إسرائيل.

من جهته، شن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق في جنوب لبنان.

بدوره أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار/مارس وحتى بعد ظهر السبت 7 آذار/ مارس ارتفعت إلى 294 قتيلاً و1023 جريحاً.

ومساء أمس الجمعة، أفاد الجيش الإسرائيلي، بمهاجمة أكثر من 500 هدف في لبنان منذ بداية الحرب في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، مع تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.