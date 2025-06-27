"حزام ناري" ومسيرات.. الجيش الاسرائيلي يشن غارات كثيفة جنوبي لبنان

شفق نيوز- متابعة

أفادت وسائل اعلام لبنانية، يوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مواقع عدة في منطقة كفر تبنيت بقضاء النبطية شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان.

وافاد شهود عيان، بتشكيل ما يشبه حزامًا ناريًا على طول منطقة مرتفعة وواسعة، وسط تصاعد للنيران ودخان كثيف.

وقد ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الطيران الاسرائيلي شن قبل ظهر اليوم الجمعة عدوانًا جويًا واسعًا وعنيفًا على أحراج علي الطاهر، ومرتفعات كفر تبنيت، والنبطية الفوقا، ملقيًا صواريخ ارتجاجية أحدث انفجارها دويًا هائلًا.

وأضافت أنه بعد أقل من عشر دقائق من الغارات، جدّد الطيران المعادي غاراته العنيفة على المنطقة نفسها، وقد زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن غارات واسعة تستهدف مجددًا بنى تحت أرضية جنوبي لبنان بعد رصد محاولات لترميمها.

واشارت مصادر الى ان طبيعة الاستهدافات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان تتنوع بين غارات بطائرات حربية، واستهدافات بطائرات مسيّرة.