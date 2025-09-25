حريق يلتهم مقر المجلس الوطني الكوردي شمال شرق سوريا (صور)

شفق نيوز- دمشق

اندلع حريق في مقر المجلس الوطني الكوردي بمدينة عامودا شمال شرق سوريا، يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق المقر بشكل شبه كامل.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، نقلاً عن شهود عيان، بأن الموظف المسؤول عن المقر فوجئ بالنيران تشتعل داخل المبنى لحظة فتحه الباب، فسارع لإبلاغ فرق الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى الأبنية المجاورة.

وقال مراسلنا إن الحريق خلف أضراراً مادية كبيرة داخل غرفتين، وما تزال أسبابه مجهولة حتى الآن، بحسب مصدر من المجلس في عامودا.

يشار إلى أن مقرات المجلس الوطني الكوردي في شمال شرق سوريا تعرضت سابقاً لعشرات الحرائق، وغالباً ما اتهم المجلس عناصر "الشبيبة الثورية" وحزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" بالوقوف وراءها.