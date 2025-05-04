حريق كبير في مشهد الإيرانية.. فيديو

شفق نيوز/ اندلع حريق كبير، اليوم الأحد، في مصنع للدراجات بمدينة مشهد الإيرانية، وأتى على نحو 4 آلاف متر مربع من مساحة المصنع.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة لمنظمة الدفاع المدني والإطفاء في إيران نشوب الحريق في مصنع للدراجات النارية قرب مصنع "إلكترو استيل"، مشيرة إلى أن الحادث ما يزال في بدايته لكنه "واسع النطاق"، فيما أفادت مصادر بأن ألسنة اللهب التهمت مساحة تقدر بـ4 آلاف متر مربع.

وصرّح المدير العام لإدارة الإطفاء في مشهد، بحسب وكالة "إرنا" الإخبارية الايرانية، أن فرق الإطفاء من عدة محطات توجهت إلى موقع الحادث الواقع في طريق النبي الأعظم، مؤكداً أن الحريق ضخم ويمكن رؤية دخانه من مسافات بعيدة.

وأوضح أن النيران أتت بالكامل على مستودع للإطارات والكرتون بمساحة 4 آلاف متر مربع، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من اندلاع حريق آخر صباح الأحد في منشأة صناعية بمدينة قم وسط إيران، وبعد أسبوع من الانفجار المروع الذي هز ميناء رجائي في بندر عباس.