حريق قرب قاعدة صاروخية للحرس الثوري الإيراني (فيديو)

شفق نيوز- طهران

اندلع حريق كبير مساء اليوم الثلاثاء بالقرب من إحدى القواعد الصاروخية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة شيراز، جنوب البلاد، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.

وذكرت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيرانية، نقلاً عن شهود عيان: "شُوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بالقرب من منشأة عسكرية يُعتقد أنها تحتوي على معدات صاروخية تابعة لوحدة في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري".

وحتى الساعة لم تصدر السلطات الإيرانية أي بيان رسمي يوضح أسباب الحريق أو حجم الأضرار والخسائر، كما لم تُعرف بعد طبيعة الموقع المتضرر بدقة، وما إذا كان الحريق قد طال مستودعات للصواريخ أو منشآت حساسة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تواجه فيه إيران تصاعداً في وتيرة الحوادث "الغامضة" داخل منشآت عسكرية وصناعية في مناطق مختلفة من البلاد، ما يثير تساؤلات حول الجهة المسؤولة والدوافع المحتملة وراءها.