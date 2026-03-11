حريق بمطار أبوظبي.. وتحذير إيراني لسكان سواحل الإمارات

شفق نيوز- أبوظبي/ طهران

أعلنت السلطات الإماراتية، يوم الأربعاء، السيطرة على حريق اندلع في مطار أبوظبي القديم نتيجة سقوط شظايا عقب اعتراض ناجح للدفاعات الجوية لأجسام طائرة فوق الإمارة.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، أن الجهات المختصة تعاملت سريعاً مع الحادث، حيث تمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على الحريق وتأمين الموقع.

وأضاف البيان أن الشظايا سقطت بعد اعتراض الدفاعات الجوية لأجسام طائرة في أجواء الإمارة، ما أدى إلى سقوط بقاياها في مواقع مختلفة قبل تدخل فرق الطوارئ التي سيطرت على الوضع.

في المقابل، حذر مصدر رفيع في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني المواطنين والمقيمين القاطنين قرب موانئ جبل علي وميناء خليفة وميناء راشد في دولة الإمارات، إضافة إلى ميناء خليفة بن سلمان في البحرين.

وقال المصدر إن الجيش الأميركي يقوم بأنشطة عسكرية داخل منشآت مدنية في هذه الموانئ، معتبراً أن ذلك يعرّض أمن وحياة المدنيين للخطر.

وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني يعتزم في المستقبل القريب مواجهة هذه الإجراءات، داعياً المواطنين والعاملين في الموانئ وكل من يوجد في محيط هذه المنشآت إلى الابتعاد عنها ومناطقها المحيطة حفاظاً على سلامتهم.