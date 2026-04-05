حريق بمصنع بروج للبتروكيماويات في "أبوظبي" إثر سقوط شظايا اعتراض

شفق نيوز- أبو ظبي

اندلعت، يوم الأحد، حرائق في مصنع بروج للبتروكيماويات في إمارة "أبوظبي" وسط دولة الإمارات، إثر سقوط حطام ناتج عن عملية اعتراض، من دون تسجيل أي إصابات.

وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي، في بيان، أن "الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحريق الذي اندلع نتيجة سقوط الشظايا في موقع المصنع"، مشيراً إلى "السيطرة على الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف أن "إدارة المصنع قررت تعليق العمليات مؤقتاً، لحين الانتهاء من تقييم الأضرار وضمان سلامة المنشأة".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

يشار إلى أن دولة الإمارات قد تعاملت مع 475 صاروخا باليستيا و23 صاروخا جوالا (كروز) و2085 طائرة مسيرة، منذ بدء الهجمات الإيرانية على أراضيها، وذلك وفقاً لتصريحات رسمية.