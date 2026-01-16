حرب غزة.. ارتفاع حصيلة القتلى لأكثر من 71 ألفاً منذ 2023

شفق نيوز- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 71 ألفاً و455 قتيلاً، و171 ألفاً و347 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة 11 من صباح الجمعة، 12 قتيل، اثنين منهم انتشال، و18 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة بأن إسرائيل قتلت، ضمن خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، 463 فلسطينياً، وأصابت ألفاً و269 آخرين.

وإلى جانب الضحايا، خلفت الحرب منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرت عامين، دماراً هائلاً طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.