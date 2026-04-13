حرب المسيرات ضد إيران يكلّف واشنطن خسارة 720 مليون دولار

أفادت شبكة TRT، يوم الاثنين، بأن قيمة خسائر واشنطن للطائرات المسيرة التي سقطت خلال الحرب على إيران بلغت 720 مليون دولار.

وذكرت الشبكة، أن "الولايات المتحدة خسرت خلال شهر نيسان/أبريل 8 طائرات مسيّرة إضافية من طرازMQ-9 Reaper في إطار العمليات المرتبطة بالحرب على إيران".

وأضافت أن "إجمالي خسائر هذا النوع من الطائرات ارتفع إلى 24 طائرة”، مشيرة إلى أن "قيمة الواحدة منها تتجاوز 30 مليون دولار".

وبحسب التقرير، فإن الخسائر الإجمالية تقدر بنحو 720 مليون دولار، نتيجة فقدان هذا العدد من الطائرات المسيرة خلال تلك العمليات.

وكانت المحادثات الأميركية الإيرانية التي استمرت لساعات طويلة في باكستان، قد انتهت دون التوصل إلى اتفاق، ما وضع وقف إطلاق النار الهش على المحك.

وقاد المفاوضات نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، إلى جانب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، لكنها تعثرت بسبب الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.

وأعلن الجيش الأميركي، فرض حصار على جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، مع السماح بمرور السفن التي لا تتوقف في إيران، في خطوة تهدف إلى خنق صادرات طهران النفطية.

في المقابل، رفضت إيران هذه الخطوة بشدة، حيث أكد محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى، أن بلاده "لن تسمح" بفرض الحصار، مشيراً إلى امتلاكها "قدرات كبيرة غير مستغلة" لمواجهته.

كما حذر الحرس الثوري من أن "أي اقتراب عسكري من المضيق سيعتبر انتهاكاً لوقف إطلاق النار، ما يرفع احتمالات الاحتكاك المباشر في واحد من أكثر الممرات حساسية في العالم".