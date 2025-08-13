حرائق حماة تجبر الأهالي على النزوح وتدفعهم لمطالبة دول الجوار بالتدخل

شفق نيوز- دمشق

تواصل فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء الحراجية السورية، يوم الثلاثاء، جهودها للسيطرة على سلسلة من الحرائق المندلعة في ريف حماة، لليوم الخامس على التوالي، وسط مخاوف من امتداد النيران إلى المناطق السكنية وقطع الطريق الرئيسي على "أوتوستراد بيت ياشوط".

وقالت مراسلة وكالة شفق نيوز، إن ألسنة اللهب اقتربت بشكل خطير من قرية التمازة، فيما شهدت بلدات سهل الغاب، ومنها نبع الطيب وعناب وفقرو، توسعاً في رقعة الحرائق باتجاه الأراضي الأحراشية، مدفوعة برياح قوية وصعوبة في التضاريس ونقص في التجهيزات الميدانية، الأمر الذي أجبر بعض الأهالي في منطقة عناب على النزوح بعد وصول النيران إلى منازلهم.

كما امتدت الحرائق من جبال الغاب لتصل إلى تخوم جبال جبلة، ما دفع الأهالي إلى إطلاق مناشدات عاجلة لتدخل الطيران المروحي وطلب دعم من دول مجاورة.

من جانبه، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، عبر منشور على منصة "أكس"، أن "فرق الإطفاء نجحت خلال الأيام الماضية في إخماد 5 حرائق بشكل كامل في مناطق الحفة (عين التينة، كرم المعصرة، دير ماما)، وجبل التركمان (الشحرورة، سلور، طريق اليمضية)، إضافة إلى مواقع في القرداحة وجبلة -كلماخو وكسب، وسهل الغاب- رأس الشعرة".

وأشار الصالح إلى أن "الجهود تتركز حالياً على التعامل مع حريقين ما يزالان قيد المكافحة، وسط رقابة ميدانية لمنع تجدد أي بؤر مشتعلة، رغم تحديات وعورة التضاريس وغياب خطوط النار وارتفاع درجات الحرارة".

ووفق بيانات الوزارة، فإن فرق الطوارئ خلال يومي 10 و11 آب/ أغسطس الجاري، استجابت لـ26 حريقاً في عموم سوريا، بينها 10 حرائق في الأحراش و4 حرائق منازل و12 حريقاً متنوعاً.