حراك دولي مكثف لانتزاع تسوية بين واشنطن وطهران

كشفت مصادر مطلعة، الثلاثاء، عن مساعٍ دولية حثيثة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف صياغة تسوية ضمن المسار الدبلوماسي، رغم الجمود الذي يكتنف المحادثات ومخاوف عودة التصعيد العسكري في المنطقة.

وبحسب تقارير لشبكة (CNN) استناداً إلى تلك المصادر، فإن "الجهود الدبلوماسية المكثفة مستمرة خلف الكواليس"، مضيفة أن "المفاوضات الجارية تتمحور حول عملية مرحلية، حيث يركز الجزء الأول من أي اتفاق محتمل على العودة إلى الوضع السابق للحرب وإعادة فتح مضيق هرمز دون قيود أو رسوم، أما قضية البرنامج النووي الإيراني، التي استشهدت بها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل كذريعة للحرب، فسيتم تناولها لاحقاً".

وأشارت المصادر إلى أن الوسطاء يكثفون ضغوطهم على الطرفين لانتزاع موافقة نهائية، مؤكدين أن الأيام القليلة القادمة ستكون "حاسمة"، في وقت لا يزال فيه خيار الانسحاب الأمريكي والعودة إلى العمليات العسكرية قائماً في حال أخفقت المساعي الدبلوماسية.