أحدهما عسكري.. اعتقال جاسوسين إسرائيليين يعملان لصالح إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال جاسوسين يعملان لصالح جهات استخبارية إيرانية ونفذ مهام بتوجيهاتها.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان رسمي، أن القضية شملت جندياً في الاحتياط، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت الشرطة بأن المشتبه به الأول، ماور كرينغل (26 عاماً)، من مدينة حولون، تم اعتقاله في آب/ أغسطس الماضي، بتهمة التواصل مع أجهزة استخبارات إيرانية وتنفيذ مهام أمنية بناءً على تعليماتها.

وكشفت التحقيقات عن أن كرينغل، قام باتصالات مع جهات إيرانية منذ بداية عام 2025، ونفذ سلسلة مهام شملت تصوير قواعد عسكرية وأماكن عامة في إسرائيل.

وأوضحت الشرطة أن كرينغل "كان على صلة بجهات مرتبطة بمنظمة (في آي بي إيمبلويمنت)، التابعة للاستخبارات الإيرانية، التي تسعى لتجنيد إسرائيليين عبر الإنترنت، حيث تلقى أموالاً بعملات مشفرة مقابل مهامه".

وأشارت إلى أن "كرينغل حاول تجنيد أشخاصاً آخرين للعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، ما أدى إلى اعتقال مشتبه به ثانٍ، وهو طال عمريم (26 عاماً)، من حولون، بتهمة التواصل مع عميل أجنبي وتنفيذ مهام بتوجيهه".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن كرينغل كان جندي احتياط أثناء ارتكاب هذه الأفعال، وأنه اتخذ مبادرة شخصية للتواصل مع الجهات الإيرانية.

وتستمر التحقيقات للكشف عن تفاصيل إضافية حول القضية.

وشنّت إسرائيل ليلة 13 حزيران/ يونيو الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.

بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها.

وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يوماً، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجوماً منفرداً على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 حزيران/ يونيو الماضي.

وفي أعقاب ذلك، شنّت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 حزيران/ يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".

كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكناً الآن".

كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسمياً، الحرب التي استمرت 12 يوماً".