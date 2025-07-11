حجم خسائر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، مقتل ضابط في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما كشف عن حصيلة الخسائر منذ بدء الحرب.

وقال الجيش، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الضابط القتيل هو النقيب ريعي بيران البالغ من العمر 21 عاما، وكان يعمل في وحدة استطلاع تابعة للواء غولاني.

وأضاف أن بيران قتل إثر اصابته بلغم.

ووفقا للجيش، فإنه منذ استئناف حرب غزة في 18 مارس الماضي بعد وقف إطلاق النار الأخير، قتل 41 عسكريا إسرائيليا في القطاع.

في المقابل، أشارت تقارير صحفية نقلا عن بيانات رسمية إلى "قتل 890 جنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب".