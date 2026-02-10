إحباط مخطط "إرهابي" في دمشق

شفق نيوز- دمشق

أفادت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء، بأن قوات الأمن أحبطت مخططا "إرهابياً" كان ينوي استهداف أماكن مأهولة، وقبضت على خلية مسلحة استهدفت سابقا منطقة المزة بدمشق.

وذكرت الوزارة، أنه جرى "إحباط مخطط إرهابي وإلقاء القبض على بقية أعضاء الخلية الإرهابية التي استهدفت منطقة المزة بدمشق".

وأضافت أن "الخلية الإرهابية كانت تستعد لاستهدافات جديدة لزعزعة الاستقرار في مناطق مأهولة"، مشيرة إلى "ضبط منصات صواريخ ومعدات جاهزة كانت معدّة لتنفيذ الأعمال الإرهابية".