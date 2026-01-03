إحباط محاولة هروب لعائلات داعش من مخيم الهول السوري

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الأنسان، يوم السبت، برصد محاولة هروب رجل و11 امرأة و18 طفلاً من عائلات داعش من القسم السوري داخل مخيم الهول بريف محافظة الحسكة.

وذكر المرصد في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "تم رصد محاولة هروب رجل، و11 سيدة، و18 طفل وطفلة من عائلات تنظيم داعش بقسم السوريين، ضمن مخيم الهول بريف الحسكة، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، حيث تمكنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) من إلقاء القبض على المتورطين، وفرضت إجراءات أمنية مشددة على مداخل ومخارج المخيم".

وأشار إلى أنه "أعقب الحادث تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي في المنطقة الممتدة من مخيم الهول إلى مدينة الحسكة"، مؤكداً أن "ذلك جاء على خلفية رصد تحركات لخلايا تابعة للتنظيم في المنطقة"، وفقاً لمصادر أمنية.

ولفت المرصد إلى أن "هذه ليست المحاولة الأولى، إذ سبق أن وثّق في 11 كانون الأول الماضي محاولة هروب 16 شخصاً من نساء وأطفال التنظيم من قسم المهاجرات داخل المخيم، مستغلين الأجواء الضبابية، قبل أن تتمكن قوات الأسايش من إحباطها وفرض تدابير أمنية مشددة".

وأكد المرصد أن "الحادثة الأخيرة أثارت حالة من التوتر داخل المخيم، في ظل متابعة أمنية دقيقة لمنع تكرار أي محاولات فرار مستقبلاً".