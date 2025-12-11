إحباط محاولة فرار عائلات داعش من "الهول" السوري

شفق نيوز- دمشق

أعلنت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، يوم الخميس، إحباط محاولة جديدة للهروب من مخيم الهول، بعد أن حاولت مجموعة من نساء وأطفال عائلات تنظيم داعش الفرار من القسم المخصص للأجانب في المخيم ليلة الأربعاء/الخميس.

ووفق ما أفاد به مصدر أمني من داخل المخيم، لوكالة شفق نيوز فقد رصدت دوريات آسايش المخيم تحركات مريبة خلال ساعات الليل المتأخرة، مستغلة سوء الأحوال الجوية وتشكل ضباب كثيف خفّض الرؤية في محيط المخيم، ما دفع العناصر إلى تعزيز نقاط المراقبة والتدخل سريعاً لإفشال المحاولة.

واشار المصدر، إلى تمكن قوات الأمن من توقيف 18 شخصاً من نساء وأطفال التنظيم من الجنسية الروسية والتركستانية كانوا يحاولون التسلل خارج الأسوار، قبل نقلهم إلى مركز احتجاز خاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويضم مخيم الهول أكبر تجمع لعائلات مقاتلي تنظيم داعش الأجانب، إذ تشير الإحصاءات الحديثة إلى وجود أكثر من 6 آلاف و200 شخص من جنسيات متعددة يقيمون ضمن 1871 عائلة داخل القسم المخصص لهم.