حاملة طائرات أميركية جديدة تقترب من مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

نقلت وكالة أسوشيتد برس، عن مسؤولين، يوم السبت، أن حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد"، دخلت البحر الأحمر، برفقة مدمرتين تابعتين للبحرية الأميركية.

وبحسب المسؤولين، فإن الحاملة تتجه نحو المناطق القريبة من مضيق هرمز، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وسط عودة التوترات الإقليمية.

وكان المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، إعادة إغلاق مضيق هرمز وعودته إلى حالته السابقة، مؤكداً استمرار سيطرة القوات المسلحة الإيرانية على الممر المائي.

وقال المتحدث العسكري إن مضيق هرمز سيبقى تحت إدارة القوات المسلحة وبمراقبة مشددة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع مرهون بعدم التزام الولايات المتحدة بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أعلن يوم أمس الجمعة أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً أمام جميع السفن التجارية حتى نهاية مدة وقف إطلاق النار.

وقال عراقجي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إنه "عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، يُسمح بمرور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار".