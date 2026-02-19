حاملة الطائرات "فورد" تصل المغرب متجهة للشرق الأوسط

شفق نيوز- واشنطن

نقلت قناة ABC التلفزيونية، عن بيانات من موقع المراقبة MarineTraffic، أن حاملة الطائرات الأميركية جيرالد آر فورد، عبرت قبالة سواحل المغرب في طريقها إلى الشرق الأوسط.

وقالت القناة: "بثت السفينة Ford موقع تواجدها لفترة وجيزة قبالة سواحل المغرب يوم الأربعاء أثناء توجهها نحو البحر الأبيض المتوسط".

تجدر الإشارة إلى أن حاملة الطائرات مرت برفقة أربع مدمرات، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة، والتي سبق لها أن نفذت مهام في منطقة البحر الكاريبي.

ونقلت القناة كذلك عن موقع FlightRadar24، أن طائرتين من طراز C-2A Greyhound، كانتا تقلعان من حاملة الطائرات في الأشهر الأخيرة، أبلغتا عن موقعهما يوم الأربعاء قبالة سواحل البرتغال، على بعد حوالي 230 ميلا (370 كيلومترا) من حاملة الطائرات جيرالد آر فورد.

عقدت إيران والولايات المتحدة مفاوضات حول الملف النووي الإيراني يوم الثلاثاء في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية بجنيف. وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأميركي المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

وصف عراقجي المفاوضات بأنها "بناءة" و"جادة". وقال إن الطرفين تمكنا من وضع مبادئ أساسية سيعملان بموجبها على التوصل إلى اتفاق إضافي.

في الوقت الراهن، سيعود الوفدان الإيراني والأميركي إلى بلديهما للعمل على صياغة نصوص اتفاق محتمل. بعد ذلك، سيتبادل الطرفان النصوص ويحددان موعدا للجولة الثالثة من المفاوضات.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه إذا رفضت إيران إبرام الاتفاق، فإن واشنطن ستنتقل إلى "مرحلة ثانية" من الإجراءات، والتي ستكون "صعبة للغاية" بالنسبة لطهران.