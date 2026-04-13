حاملة الطائرات الأميركية "جورج بوش" في البحر الأبيض المتوسط

أفادت بيانات ملاحية دولية، يوم الاثنين، بأن حاملة الطائرات الأميركية "جورج اتش دبليو بوش" تتواجد حالياً في البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن البيانات الملاحية كشفت عن وجود حاملة الطائرات الأميركية بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن بدء فرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض الحصار بعد انهيار محادثات السلام مع طهران في نهاية هذا الأسبوع. وأظهرت خريطة للسفن الأميركية في المنطقة وجود ما لا يقل عن 17 سفينة منتشرة حتى صباح وم الاثنين، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق من يوم الاثنين عن خطط لفرض الحصار في إشعار موجه إلى البحارة.

وجاء في المذكرة: "أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة بدون تصريح تخضع للاعتراض والتحويل والاحتجاز".