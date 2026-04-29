حاملاً بندقية.. ترمب يهدد إيران عبر "تروث سوشيال"

شفق نيوز- واشنطن

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، يوم الأربعاء، تهديداً الى إيران.

وظهر ترمب من خلال صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي حاملا بندقية، وكتب على الصورة: "وداعا للرجل اللطيف".

وفي المنشور، كتب ترمب: "إن إيران عاجزة عن ضبط سلوكها، لا يعرفون كيف يوقعون اتفاقًا غير نووي. عليهم أن يصبحوا أكثر ذكاءً في وقت قريب".

وظهرت في الصورة التي نشرها ترمب ما يبدو أنها بندقية هجومية من طراز AR-15 أو M4 (من عائلة البنادق الهجومية الأميركية)، وهي بندقية نصف آلية تُستخدم عادة في السياقات العسكرية أو الأمنية، وكذلك المدنية في بعض الدول.

ويأتي هذا في ظل استمرار حصار الولايات المتحدة لإيران وغموض مسار المفاوضات.

وأفادت مصادر أميركية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبار مساعديه ناقشوا مع مسؤولي شركات الطاقة في البيت الأبيض تداعيات الحرب.

ونقل موقع "أكسيوس" عن المصادر قولها، إن ترمب عقد اجتماعات مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط مع استمرار الجمود بشأن إيران.

وأضافت المصادر، أن ترمب بحث دورياً مع مسؤولي قطاع الطاقة التنفيذيين وضع الأسواق المحلية والدولية.