إحاطة سرية.. إسرائيل تكمل تطويق غزة وحماس تعيد بناء قوتها

شفق نيوز- الشرق الاوسط

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية صباح الخميس أن الجيش الإسرائيلي يعتزم إكمال تطويق مدينة غزة بالكامل بحلول السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشيرة في المقابل إلى أن حركة حماس تعمل على إعادة بناء قوتها.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نائبة رئيس قسم الأبحاث في مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن "بحلول يوم 6 أكتوبر سيكتمل تطويق مدينة غزة وإخلاء سكانها فقط"، موضحة أن ذلك "ليس تنفيذ الاحتلال الكامل" للمدينة، وأن السيطرة الكاملة ستبدأ لاحقاً، متوقعة أن تتخذ العمليات شكل غارات وأن القتال في المدينة قد يستمر لعدة أشهر.

وقالت الصحيفة إن هذه التفاصيل وردت خلال "إحاطة سرية" أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست أمس الأربعاء.

وأشارت يديعوت إلى أن الاستخبارات العسكرية تقدر وجود نحو 7,500 عنصر على الأقل من حركة حماس والجهاد الإسلامي في مدينة غزة (حوالي 5,000 من حماس و2,500 من الجهاد الإسلامي).

وأضافت أن حركة حماس تقوم بعمليات تجنيد جديدة، وتعيد بناء الأنفاق، وتدرس المعارك السابقة وتعد المتفجرات، مؤكدة أنها "تستعد لقتال طويل الأمد في مدينة غزة وشمال القطاع".