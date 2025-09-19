حادث تصادم بين عبارة ركاب وسفينة شحن في مضيق البوسفور بإسطنبول

شفق نيوز- إسطنبول

أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الجمعة، باصطدام عبارة ركاب، بسفينة شحن في مضيق البوسفور بإسطنبول ما أسفر عن إصابة شخصين كانا على متن العبارة.

ووفقا لما نقلته قناة "سي إن إن ترك"، وقع الحادث عند رصيف "أوسكودار" في الجزء الآسيوي من المدينة الضخمة مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت القناة أن "العبارة التي كانت تقوم برحلة بين بشكتاش وأوسكودار اصطدمت بسفينة الشحن أرتفين التي ترفع علم بنما، وأصيب اثنان من ركاب العبارة، ولم يسقط أحد في البحر".

ولفتت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لهما، فيما جرى سحب سفينة الشحن لتقييم الأضرار التي تعرضت لها، في حين يعمل خفر السواحل ضمن موقع الحادث.