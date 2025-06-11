حاخام يهودي مشهور يعتدي جنسياً على فتيات كان لهن "ممراً لله"

شفق نيوز/ كشف تحقيق إعلامي إسرائيلي، قصص فتيات إسرائيليات تعرّضهن لانتهاكات جنسية من قبل الحاخام المشهور حاييم يوسف ديفيد أبيرجيل، استغل لجوءهن إليه طلبا للنصح والدعم النفسي بعد معاناة من ظروف حياتية صعبة.

وجاء في تحقيق موسع بثته "القناة 12" العبرية، حديث إحدى الضحايا، التي استخدمت اسما مستعارا هو "لييل" (21 عاما)، عن تعرضها للاعتداء من قِبَل الحاخام حاييم يوسف ديفيد أبيرجيل، وهو شخصية مؤثرة في إسرائيل.

وذكرت لييل أنها التقت به طلبا للمشورة بسبب أزمة تمر بها، لكنه بدأ بلمسها بشكل غير لائق. مضيفة "كتمتُ الأمر أكثر من عام، لكنني قررت الكلام لأنني عرفت أن هناك ضحايا أخريات. ظننتُ أن ما حدث معي كان حالة منفردة، لكنه استمر مع فتيات أخريات".

وأوضحت أن الحاخام يمثل سلطة روحية كبيرة في نظرها، قائلة: "هو كل شيء بالنسبة لنا.. طريقنا إلى الله يمر عبره". كما وصفت اللحظة التي شعرت فيها بالخطر: "ارتجفتُ وبكيتُ، وطلبتُ منه التوقف، لكنه لم يستجب".

وبحسب روايتها، حاول تبرير أفعاله بقوله: "ما حدث كان مقبولا.. الله يحبكِ ويرعاكِ، ولذلك أنا قريب منكِ". ثم حذّرها من إخبار أي شخص، مدعيا أن الناس قد "يفهمون الأمر بشكل خاطئ". كما قدّم لها هدايا مالية وعينية، طالبا منها شراء خاتم ذهبي "لكي تشعر بأنه قريب منها".

ولم تنفرد لييل بهذه الاتهامات، فقد قدمت فتيات أخريات شكاوى مماثلة للشرطة، ومن المتوقع فتح تحقيق رسمي قريبا. إحداهن كشفت أنها تعرّضت للتحرش وهي في الثالثة عشرة من عمرها، وبعد انتقالها إلى مدينة أخرى ومرت السنوات، تلقّت تهديدات من محيط الحاخام إذا ما تجرأت على الكلام.

وفي تطور لافت، اعترف الحاخام ببعض أفعاله أمام والدي لييل، زاعما أنها "كانت لمصلحتها".

يذكر أن أبيرجيل كان قد تصدّر الأخبار مؤخرا بسبب معارضته لحركة "شاس"، وأعلن نيته الترشح للانتخابات مع حزب حريدي جديد.

من جهته، نفى محامي الحاخام جميع الاتهامات، ووصفها بـ"الافتراء الدموي"، مؤكدا أن موكله "لم يؤذِ أحدًا طوال حياته، وعمله كله من أجل شعب إسرائيل وجنوده".