"جيرالد فورد" تصل إلى إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

وصلت حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد، التي تعتبر الأكثر تقدماً في العالم، إلى إسرائيل برفقة مجموعتها الضاربة.

يضم الجناح الجوي لأكبر حاملة طائرات في العالم 75 طائرة مقاتلة، بما في ذلك سرب من طائرات إف-35 سي وإف-18.

وتكمن مزاياها الرئيسية في مرافقها، التي تسمح لها بتنفيذ 150 طلعة جوية قتالية يومياً، مقارنةً بـ 120 طلعة جوية لحاملات طائرات أقدم مثل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، التي تبحر حالياً في خليج عُمان مع قوة مهامها المكونة من ثلاث مدمرات صواريخ وغواصة وسفن أخرى.

في المقابل، تتألف قوة المهام جيرالد فورد من ست مدمرات صواريخ موجهة، وحاملة الطائرات، التي سُميت تيمناً بالرئيس 38 للولايات المتحدة، تضم آلافاً من أفراد البحرية، وهي مجهزة بقاذفتي صواريخ مضادة للطائرات، وصاروخين أرض-جو من طراز رام، ونظامي رادار منفصلين، وأنظمة أسلحة دفاعية مثل نظام فالانكس، ومدفع رشاش عيار 25 ملم، وأربعة أنظمة رشاشات ثقيلة من طراز إم 2 براوننج.

حتى بدون كل هذا الوزن الزائد، يبلغ وزن حاملة الطائرات جيرالد فورد 100 ألف طن، ويبلغ طولها 337 متراً وعرضها 78 متراً على سطحها.

وتبحر بسرعة 56 كيلومتراً في الساعة، ووصلت إلى إسرائيل بعد أسبوعين فقط من تلقيها أمر مغادرة البحر الكاريبي، حيث كانت متمركزة بعد مشاركة طائراتها المقاتلة في عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.