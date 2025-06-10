جولة مباحثات جديدة بين إيران وأميركا في عمان

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، عن تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في العاصمة العُمانية مسقط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان رسمي إن وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين عباس عراقجي سيزور النرويج الأربعاء والخميس، في خطوة تسبق جولة المباحثات المقررة في مسقط، مؤكداً أن هذه الجولة تأتي ضمن مسار دبلوماسي معقّد تشهده المرحلة الحالية.

وكان بقائي قد أشار في وقت سابق إلى أن طهران ستقدم قريباً مقترحاً جديداً عبر وساطة عُمانية إلى الجانب الأميركي، قائلاً: "على أميركا أن تغتنم هذه الفرصة قبل فوات الأوان".

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر مطلعة أن الرد الإيراني الرسمي على المقترح الأميركي سيتم تسليمه خلال اليومين المقبلين عبر القنوات الدبلوماسية، وسيتضمن طرحاً بديلاً للاتفاق.

كما ألمحت المصادر إلى أن إيران مستعدة للمضي قُدماً في عقد جولات إضافية من المفاوضات، لكنها متمسكة بما سمّته "الخطوط الحمراء" التي لا يمكن تجاوزها.

وتتزامن هذه التحركات مع تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من البيت الأبيض، أكد فيها أن إيران منخرطة في محادثات تتعلق بالوضع في غزة، وخصوصًا المفاوضات حول وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة "حماس".

كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع أن ترامب يعتبر الملفين – النووي الإيراني وأزمة غزة – متداخلين ضمن إطار إقليمي أوسع تسعى واشنطن لإعادة تشكيله.

يُذكر أن ترامب كان قد انسحب في 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، مما أدى إلى تصعيد في التوترات وزيادة في أنشطة التخصيب النووي الإيرانية.