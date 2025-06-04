جولة سرية على أبواب دمشق.. رئيس الشاباك الإسرائيلي يتوغل قرب العاصمة السورية

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، يوم الأربعاء، أن الرئيس الجديد لجهاز الشاباك، دافيد زيني، قام بجولة سرية قرب العاصمة السورية دمشق.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد أكد أحد ضباط الجيش الإسرائيلي أن الجولة جرت على مسافة لا تتعدى 20 كيلومتراً من العاصمة السورية، واصفاً ذلك بالتحول النوعي، قائلاً: "قبل أشهر فقط، كان مجرد التفكير في مثل هذه الخطوة يُعد ضرباً من الخيال".

وجاءت الجولة في أعقاب إطلاق صاروخين من منطقة درعا جنوب سوريا نحو مرتفعات الجولان، تبنّتها مجموعة فلسطينية مسلحة، وهو ما قابله الجيش الإسرائيلي برد مدفعي استهدف مواقع داخل سوريا، ما يعيد إلى الواجهة تصاعد الاشتباك غير المعلن بين الطرفين.

وتشير التقارير إلى أن إسرائيل قد ضاعفت من وجودها العسكري في مرتفعات الجولان المحتل، وعززت من بنيتها التحتية الدفاعية هناك، في وقت يتصاعد فيه عدد الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية منذ مطلع العام، والتي تجاوزت الـ57 غارة استهدفت مواقع للنظام السوري وحلفائه.

وعلى صعيد ذي صلة، يستعد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا لزيارة تل أبيب خلال الأيام المقبلة، لمناقشة هذه التطورات، إلى جانب التوتر القائم بين إسرائيل وتركيا، حيث أعلنت أنقرة، عبر وزير دفاعها، أنها لا تعتزم سحب قواتها من الأراضي السورية في الوقت الحالي.