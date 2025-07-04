أجواء روحانية تُخيّم على مدينة قم في ليلة التاسع من محرم (صور)

شفق نيوز – قُم

وثّقت عدسة وكالة شفق نيوز، مساء الجمعة، جانبًا من الأجواء العاشورائية في مدينة قم بإيران، حيث أحيا المئات من شيعة العالم ليلة التاسع من شهر محرم، وسط طقوس دينية مهيبة وأجواء روحانية خاشعة.

وشهدت المدينة توافد الزائرين من مختلف الجنسيات لإحياء المناسبة، التي تُعد من أبرز محطات الحزن في الذاكرة الشيعية، حيث تُستذكر وقائع كربلاء وما جرى على الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه.

وتتواصل هذه المراسم في قم، كما في العراق ومختلف المدن حول العالم، في أجواء يطغى عليها السواد، وتُرفَع خلالها الرايات الحسينية وتُتلى المراثي واللطميات تعبيرًا عن الحزن والولاء.

ويحيي المسلمون الشيعة "يوم عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي، وتستمر حتى ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على يوم عاشوراء.