جنوب لبنان.. 11 ضحية بينهم طفلة بغارات إسرائيلية

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية، مساء الجمعة، بمقتل 11 شخصاً، بينهم طفلة، جراء ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت ثلاث بلدات في جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في حي الراهبات بمدينة النبطية (جنوب)، ما أدى الى مقتل 6 أشخاص، بينهم طفلة".

وفي قضاء مرجعيون، قُتل مسعفان في غارة إسرائيلية على بلدة الصوانة، فيما قتل ثلاثة أشخاص في غارة استهدفت مدينة بنت جبيل، بحسب ما أفادت الوكالة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان إلى 773 قتيلاً و1933 جريحاً حتى الآن منذ بدء الهجمات، منهم 86 قتيلاً و159 جريحاً حتى فترة مساء اليوم.

وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.