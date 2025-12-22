جنوب لبنان.. 3 قتلى بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الاثنين، بمقتل ثلاثة أشخاص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب البلاد.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الغارة التي شنها الطيران المسير الإسرائيلي على سيارة على طريق في منطقة صيدا، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص كانوا بداخلها.

بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عدداً من العناصر التابعة لجماعة حزب الله في منطقة ⁠صيدا ‌بجنوب لبنان.

وأمس الأحد، قُتل شخص وأصيب آخر بغارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر من حزب الله.

وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف إلى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب الدامية بين الطرفين التي استغرقت أكثر من عام قبل وقف هش لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل أكثر من عام، قُتل قرابة 340 شخصاً بغارات إسرائيلية في لبنان بحسب حصيلة أعدتها "فرانس برس" استناداً إلى بيانات وزارة الصحة.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف الأعمال القتالية وانسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني، وصولاً إلى نزع سلاحه في كل لبنان، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدم إليها خلال الحرب الأخيرة.

إلا أن إسرائيل تبقي على خمسة مواقع استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، بينما يرفض حزب الله نزع سلاحه، مشيراً إلى أن الاتفاق يلحظ فقط منطقة شمال الليطاني الحدودية.

وأقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله تطبيقاً للاتفاق بدأ الجيش تنفيذها، على أن تنتهي المرحلة الأولى التي تشمل المنطقة الحدودية مع إسرائيل (جنوب الليطاني) بحلول نهاية العام.

لكن إسرائيل صعدت غاراتها الجوية في الأسابيع الأخيرة، متهمة حزب الله بإعادة بناء قدراته ومشككة في فعالية الجيش اللبناني.