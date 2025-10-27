جنوب لبنان.. مقتل شقيقين في غارة إسرائيلية

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الاثنين، مقتل شقيقين في غارة إسرائيلية على بلدة البياض في قضاء صور جنوبي البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن الغارة استهدفت محلاً لنجارة الخشب عند أطراف بلدة البياض.

وكثفت إسرائيل وتيرة ضرباتها هذا الأسبوع. ومنذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر وحتى 27 منه، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 23 شخصاً، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

ورغم اقتراب وقف لإطلاق النار من إتمام عامه الأول، تواصل إسرائيل شنّ ضربات، خصوصاً على جنوب لبنان.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في حزب الله تتهمهم بنقل وسائل قتالية أو محاولة إعادة بناء قدرات الحزب.

وتأتي هذه الغارات الإسرائيلية بينما وصلت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان، الاثنين، في زيارة من المقرر أن تلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين وتشارك في اجتماع لآلية وقف إطلاق النار التي تضمّ لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا.