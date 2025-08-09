جنوب لبنان.. مقتل شخص بقصف إسرائيلي استهدف سيارة

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلامية، يوم السبت، بمقتل شخص في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة عيناثا جنوب لبنان.

وذكرت تقارير إخبارية أن طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت بـ5 صواريخ على بلدة عيناثا جنوب لبنان، مستهدفة سيارة ما أدى إلى مقتل شخص بحصيلة أولية.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس الجمعة، اغتيال مسؤول استخبارات في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله اللبناني.

وقال المتحدث باسم الجيش إن طائرة تابعة لسلاح الجو قامت باستهداف وتصفية محمد حمزة شحادة مسؤول الاستخبارات في "قوة الرضوان" في منطقة عدلون جنوب لبنان.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت، الجمعة، سيارة من نوع "رابيد" على طريق الزهراني باتجاه محلة أبو الأسود، مقابل جامعة فينيسيا، ما أسفر عن مقتل شخص.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد شحادة إعلامي ومراسل ومدير موقع "هوانا لبنان".