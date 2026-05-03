جنوب لبنان.. قصف متبادل وتأهب إسرائيلي للتصعيد

جنوب لبنان (أ ف ب)

شفق نيوز- بيروت

يشهد جنوب لبنان، مساء اليوم الأحد، عمليات قصف متبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، تزامناً مع حالة تأهب إسرائيلي لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية.

وفي آخر المستجدات، شن الطيران الحربي الإسرائيلي 5 غارات على زوطر الشرقية، كما نفذ غارة على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل ما أدى إلى سقوط ضحيتين.

وشن أيضاً غارات استهدفت بلدة سلعا في قضاء بنت جبيل، وتولين، واستهدفت دبابة إسرائيلية بلدة المنصوري بعدد من القذائف.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، وبشكل متقطع، بلدات فرون، الغندورية، برج قلاويه وحاريص في قضاء بنت جبيل.

وسجل رمايات رشاشة إسرائيلية استهدفت محيط الطرف الشرقي لبلدة الناقورة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

من جهته، أفاد حزب الله في بيانات له باستهداف موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بقذائف المدفعية، ومقر قيادي في بلدة البياضة بصلية صاروخية.

وأعلن أيضاً استهداف تجمّعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة، وفي ساحة بلدة القنطرة، وبمحيط مدرسة بلدة حولا، وفي بلدة الناقورة، وبمحيط مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة.

ولفت إلى استهداف أيضاً آلية نميرا تقل طاقماً قيادياً للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة، وكاميرا مراقبة حديثة في مقر قيادي في البلدة نفسها.

في السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الجيش الإسرائيلي بدأ نشر منظومة لاعتراض مسيّرات حزب الله في الشمال.

وأوضحت أن "المنظومة تجمع بين أجهزة استشعار ورصد المسيّرات والقدرة على اعتراضها باستخدام الشباك".

بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية، في ضوء رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاقتراح إيران الجديد لإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على البلاد إلى 2679 قتيلاً و8229 مصاباً منذ 2 آذار/ مارس الماضي.