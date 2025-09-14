جنوب لبنان.. قتيل في غارة إسرائيلية جديدة استهدفت سيارة

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الأحد، بمقتل شخص جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية جنوب البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي تولين وقلاوية، ما أسفر عن سقوط شهيد".

وبشأن حصيلة الغارة، قالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن "الغارة أدت إلى سقوط شهيد"، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

يذكر أن الحكومة اللبنانية وضعت مطلع آب/أغسطس 2025، مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق خطة لنزع سلاح حزب الله وكلّفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أمريكية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب دامية بينها وبين حزب الله استمرت نحو سنة.