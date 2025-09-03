جنوب لبنان.. قتيل في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأربعاء، مقتل شخص في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة جنوب البلاد.

وقال بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة اللبناني، إن غارة إسرائيلية بمسيرة على بلدة ياطر جنوب البلاد أدت إلى سقوط قتيل.

بدورها، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى "غارة من مسيرة استهدفت سيارة وسط بلدة ياطر".

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.