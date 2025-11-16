جنوب لبنان.. قتيل بغارة إسرائيلية قرب ملعب موسى الصدر

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلامية لبنانية، مساء اليوم الأحد، بمقتل شخص إثر استهداف مُسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب البلاد.

واستهدفت المسيرة بلدة المنصوري بالقرب من ملعب الإمام موسى الصدر، فيما تصاعدت النيران في المكان المستهدف، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.

كما أشارت الوكالة إلى أن الطيران الإسرائيلي حلق في أجواء قرى القطاع الغربي، لا سيما قرى قضاء صور. كذلك أطلق الطيران الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق أجواء بلدة يارون الحدودية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المُوقّع بين إسرائيل ولبنان في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، يستمر الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف في أنحاء متفرقة من لبنان.

كما تبقي إسرائيل قواتها في 5 مرتفعات استراتيجية، وتواصل شن ضربات تقول إنها تستهدف محاولة حزب الله إعادة إعمار قدراته العسكرية.

إلى ذلك، يتهم لبنان إسرائيل بخرق اتفاق وقف النار، من خلال توجيه ضربات وإبقاء قوات داخل أراضيه.

وعلى وقع مخاوف من اتساع نطاق التصعيد، أبدى الرئيس جوزيف عون مؤخراً استعداداً للتفاوض مع إسرائيل من أجل وقف غاراتها، من دون أن يلقى طلبه رداً.

وفي آب/ أغسطس الماضي قررت الحكومة اللبنانية، بضغط أميركي، تجريد حزب الله من سلاحه، ووضع الجيش خطة من 5 مراحل لسحب السلاح، في خطوة رفضها الحزب.