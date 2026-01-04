جنوب لبنان.. قتيلان باستهداف إسرائيلي لـ"حزب الله" (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، استهداف عنصر من "حزب الله" في منطقة الجميجمة جنوب لبنان.

وذكر مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن "غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت سيارة اليوم على طريق صفد البطيخ - الجميجمة أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين".

وأظهرت لقطات بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة محترقة نتيجة استهدافها بغارة إسرائيلية في المنطقة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن هوية المستهدف داخل السيارة.

جنوب لبنان:مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي تبنين وصفد البطيخ وأنباء عن سقوط شهيد. pic.twitter.com/wHjeu8b19G — Gharib (@ghar23475) January 4, 2026

وفي آخر الأحداث اليوم، ألقت محلّقة إسرائيلية قنبلة وسط بلدة العديسة واستهدف الجيش الإسرائيلي منطقة المحافر عند أطراف بلدة عيترون بعدد من القنابل الحارقة، كما سُجّل تحليق للطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية على علو منخفض.

ويخوض لبنان مفاوضات عبر لجنة الميكانيزم المكلفة متابعة اتفاق وقف إطلاق النار، بحضور السفير السابق سيمون كرم كممثل لبناني مدني.

وحاز ملف لبنان على حصّة من اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ اعتبر ترمب أن "حزب الله يتعامل بشكل سيئ".

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على وقف الأعمال القتالية وانسحاب "حزب الله" إلى شمال الليطاني، وصولاً إلى نزع سلاحه في كل لبنان، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدّم إليها خلال الحرب الأخيرة، على أن ينتشر الجيش اللبناني بالتوازي في المنطقة الحدودية.

وأبقت إسرائيل على 5 مواقع استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، بينما يرفض "حزب الله" نزع سلاحه، ويصر على أن الاتفاق يلحظ فقط منطقة جنوب الليطاني الحدودية.

وقال قائد الجيش العماد رودولف هيكل إن "الجيش بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطّته، ويُجري التقييم والدراسة والتخطيط بكلّ دقة وتأنّ للمراحل اللاحقة".

يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل.

لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وإثر ضغط كبير من أميركا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على مراحل.