جنوب لبنان.. غارة إسرائيلية تستهدف عنصراً بحزب الله

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الاثنين، بشن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت سيارة في بلدة طلوسة جنوبي البلاد.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "تم قبل قليل مهاجمة عنصراً من حزب الله في بلدة طلوسة جنوبي لبنان".

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الغارة نفذت عبر مسيرة إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية بالتركيز على نزع سلاح الحزب "خطيئة كبرى"، لأن ذلك يحقق أهداف "العدو الإسرائيلي"، مشيراً إلى أننا "صابرون حتى الآن لكن صبرنا لا يمكن أن يستمر".

من جهته، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الاثنين، التأكيد على المضي في ترسيخ سيادة الدولة الكاملة على أراضيها، وحصر السلاح بيد القوات المسلحة وحدها.

وأقرت الحكومة اللبنانية في آب/ أغسطس 2025 نزع سلاح حزب الله وكلفت الجيش اللبناني تنفيذ خطة وضعها وبدأ العمل بموجبها في الشهر اللاحق.

وأعلن الجيش مطلع كانون الثاني/ يناير 2026، إنجاز المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت جنوب نهر الليطاني (نحو 30 كلم من الحدود الجنوبية مع إسرائيل).

إلا أن إسرائيل، شككت في الخطوة واعتبرتها غير كافية. وتواصل تشن ضربات دامية تقول إن هدفها منع الحزب، الذي يرفض نزع سلاحه، من إعادة ترميم قدراته العسكرية.