جنوب لبنان.. غارة إسرائيلية تستهدف بلدة "الطيبة"

شفق نيوز- بيروت

شن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارة عبر مسيرة استهدفت بلدة الطيبة جنوبي لبنان.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، فإن "غارة من مسيرة معادية (إسرائيلية) استهدفت بلدة الطيبة" في محافظة النبطية جنوب البلاد، دون تفاصيل أخرى بشأن نتائج الغارة.

وجاءت الغارة بعد ساعات من تحليق طائرات إسرائيلية مسيرة في أجواء مناطق لبنانية عدة بينها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، المعقل الرئيسي لحزب الله.

كما ألقت مسيرات إسرائيلية قنابل على بلدة بليدا جنوب لبنان، فيما استهدفت مسيرة انتحارية أحد المنازل المتضررة سابقاً خلال الحرب الأخيرة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"تسجيل تحليق لمسيرة إسرائيلية معادية على علو منخفض جداً فوق العاصمة بيروت، بما فيها الضاحية الجنوبية".

ولفتت أيضاً إلى تسجيل تحليق لطيران مسير على علو منخفض فوق قرى منطقة الزهراني جنوباً، وفي أجواء قضاء الهرمل شمال شرقي البلاد.

ومنذ الأسبوع الماضي، يتحدث إعلام عبري عن "استكمال" الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لشن "هجوم واسع" على مواقع تابعة للحزب، إذا "فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاحه قبل نهاية عام 2025".

وجاءت هذه التطورات وسط خروقات إسرائيلية متكررة لوقف إطلاق النار الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلاً عن مواصلة احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها إسرائيل في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.

وأنهى وقف إطلاق النار حرباً استمرت أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن يتحول في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفاً آخرين.

لكن إسرائيل تواصل تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب.

ونص اتفاق وقف النار على وقف الأعمال القتالية وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وصولاً إلى نزع سلاحه في كل لبنان، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدم إليها خلال الحرب الأخيرة.

وفي آب/ أغسطس 2025 أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله تطبيقاً للاتفاق بدأ الجيش تنفيذها، على أن تنتهي المرحلة الأولى التي تشمل المنطقة الحدودية مع إسرائيل (جنوب الليطاني) بحلول نهاية العام.