جنوب لبنان.. غارات إسرائيلية تستهدف مخيم عين الحلوة

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الجمعة، بشن الجيش الإسرائيلي غارات على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوبي البلاد.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مقراً "كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان".

وأفيد بأن الغارة نُفِذت بواسطة 3 صواريخ، ونتج عنها قتيل إلى الآن.

وأشارت معلومات أولية إلى أن الهجوم استهدف مكتباً تابعاً للجنة الأمنية المشتركة.

وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 13 شخصاً في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة.

وادعى الجيش الإسرائيلي حينها أنه هاجم مسلحين يعملون في مجمع تدريب تابع لحركة "حماس" في جنوب لبنان، موضحاً أن "مسلحي حماس يستخدمون المجمع بهدف تخطيط وتنفيذ مؤامرات إرهابية ضد قواتنا وإسرائيل".

وأقرت الحكومة اللبنانية في آب/ أغسطس 2025 نزع سلاح حزب الله وكلفت الجيش اللبناني تنفيذ خطة وضعها وبدأ العمل بموجبها في الشهر اللاحق.

وأعلن الجيش مطلع كانون الثاني/ يناير 2026، إنجاز المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت جنوب نهر الليطاني (نحو 30 كلم من الحدود الجنوبية مع إسرائيل).

إلا أن إسرائيل، شككت في الخطوة واعتبرتها غير كافية. وتواصل تشن ضربات دامية تقول إن هدفها منع الحزب، الذي يرفض نزع سلاحه، من إعادة ترميم قدراته العسكرية.