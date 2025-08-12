جنوب لبنان.. إصابتان في غارة إسرائيلية على بلدة الناقورة

شفق نيوز- بيروت

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، محيط ميناء بلدة الناقورة في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة شخصين، أحدهما بجروح حرجة.

وبحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية محيط ميناء بلدة الناقورة في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط إصابات. وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة الناقورة، أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين بجروح، إصابة أحدهما حرجة".

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية قد ألقت قنبلة صوتية صباح اليوم الثلاثاء على جرافة عند أطراف ميس الجبل في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وما تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان.

كما لا تزال قواتها منتشرة في خمس نقاط في جنوب لبنان.