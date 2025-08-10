جنوب لبنان.. سقوط مسيّرة إسرائيلية في مارون الرأس (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، مساء اليوم الأحد، بسقوط مُسيّرة إسرائيلية في بلدة مارون الرأس بقضاء بنت جبيل، التابع لمحافظة النبطية جنوبي البلاد.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، ذكرت أمس السبت، أن شخصاً قتل جراء هجوم طائرة مسيرة استهدفت مركبة على الطريق بين قريتي عينات وعطرون جنوبي البلاد.

وقالت إن طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت بخمسة صواريخ على بلدة عيناثا جنوبي لبنان مستهدفة سيارة، ما أدى إلى مقتل شخص بحصيلة أولية.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أول أمس الجمعة، اغتيال مسؤول الاستخبارات في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله اللبناني.

وذكر المتحدث باسم الجيش أن طائرة تابعة لسلاح الجو قامت في وقت سابق باستهداف وتصفية محمد حمزة شحادة مسؤول الاستخبارات في "قوة الرضوان" في منطقة عدلون جنوبي لبنان.