جنوب لبنان.. إسرائيل تغتال "عنصراً بارزاً" في حزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل "عنصر بارز" في حزب الله اللبناني وذلك في عملية نفذها جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة جويا بجنوب لبنان وقضى على العنصر البارز في حزب الله المدعو زكريا يحي الحاج".

وأشار إلى أن الحاج "قام في إطار منصبه بتفعيل عملاء داخل أجهزة الأمن اللبنانية، كما عمل على قمع انتقادات معارضين لحزب الله في لبنان" وفق قوله.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف 3 عناصر من حزب الله في مناطق متفرقة جنوبي لبنان، غداة إعلانه تعليقه بشكل مؤقت ضربة على مبنى قال إنه منشأة عسكرية تابعة للحزب.

واليوم أيضاً أفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه قتل 420 مسلحاً منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار مع لبنان في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2024.

وأضاف المتحدث باسم الجيش، أن نحو 40 مسلحاً قُتلوا في جنوب لبنان منذ مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025، مشيراً إلى أن المسلحين الذين تم القضاء عليهم شاركوا في إعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية وتهريب وسائل قتالية لحزب الله.

كما زعم أن حزب الله انتهك اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان أكثر من 1900 مرة منذ دخوله حيز التنفيذ.

يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل.

لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وإثر ضغط كبير من أميركا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.