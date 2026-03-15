جنوب لبنان تحت القصف وحزب الله يعلن استهداف إسرائيل مجدداً

قصف إسرائيلي سابق على الخيام جنوب لبنان (أرشيفية – د ب أ)

أفادت وسائل إعلامية، مساء اليوم الأحد، بشن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات عيتا الشعب ودبين وياطر والقنطرة جنوبي لبنان، تزامناً مع إطلاق حزب الله اللبناني صواريخ على شمال إسرائيل ودوي صفارات إنذار فيها.

وأعلن حزب الله، عن "استهداف دبابة ميركافا شمال معتقل الخيام بصاروخ موجه، واستهداف جرافة دي 9 في منطقة مشروع الطيبة وقصف بالصواريخ للمرة الثانية قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية، وقصف بالصواريخ قاعدة كتسافيا في الجولان السوري".

وأضاف حزب الله: "قصفنا بالصواريخ تجمعاً لجنود إسرائيليين في مشروع الطيبة في جنوب لبنان، وقصفنا بدفعة صاروخية مستوطنتا كريات شمونة وأفيفيم".

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، إن "إيران وحزب الله حاولا زيادة وتيرة إطلاق الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة، وقواتنا البرية تقوم بقتل خلايا حزب الله في جنوب لبنان".

وأشار إلى مهاجمة 200 هدف بإيران خلال 24 ساعة منها منظومات دفاع ومقار قيادة ومواقع إنتاج وسائل قتالية، مبيناً أنه قضى على نحو 70% من منصات إطلاق الصواريخ في إيران، كما اعترض "كل المسيرات" التي أطلقت من إيران.

ولفت إلى أن "الصواريخ البالستية هي التهديد الرئيسي الذي نواجهه، ونحلق في سماء إيران بحرية بعد استهداف منظومات الدفاع الجوي"، على حد قوله.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/مارس 2026 اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.