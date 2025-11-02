جنوب لبنان.. استنفار للجيش عقب تحركات للقوات الإسرائيلية

شفق نيوز- بيروت

استنفر الجيش اللبناني، مساء اليوم الأحد، قواته في بلدة "ميس الجبل" بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب تحركات للجيش الإسرائيلي قرب الحدود، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أن "الجيش الإسرائيلي استنفر قواته داخل الأراضي المحتلة مقابل حي كروم المراح شرق ميس الجبل، ما دفع الجيش اللبناني إلى الاستنفار ونشر آلياته وجنوده في المكان لبعض الوقت، إلى أن انسحب الجيش الإسرائيلي".

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إصدار الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، للمرة الأولى، أوامر للجيش بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحررة جنوبي البلاد، بحسب بيان للرئاسة.

وجاءت هذه التوجيهات بعد أن توغلت قوة إسرائيلية إلى جنوب لبنان وقتلت موظفاً داخل مبنى بلدية بليدا، في عدوان وصف بأنه "غير مسبوق" منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ويأتي استنفار الجيش اللبناني تزامناً مع شن الطيران الاسرائيلي هجوماً على مدينة النبطية جنوبي البلاد، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي زفتا والنميرية.

هذا وكشفت القناة 12 التلفزيونية العبرية، مساء الأحد، أن إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد مع حزب الله في الأيام المقبلة.

وقالت المحطة الإسرائيلية، إن ذروة التوتر بجبهة الشمال ستكون "بعد شهر من الآن عند انتهاء مهلة نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني".

وفي وقت سابق الأحد، أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تهديداً جديداً باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت في حال شنّ حزب الله أي هجوم يطال أي بلدة في شمال إسرائيل.

وكثف الجيش الاسرائيلي غاراته الجوية على أهداف لحزب الله في الأيام الاخيرة.

وفي السياق نفسه، يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله يحاول "إعادة تسليح" نفسه.

ومنذ وقف إطلاق النار نهاية 2024، كثّفت الولايات المتحدة الضغط على السلطات اللبنانية لنزع سلاح الحزب، وهي خطة عارضها الحزب وحلفاؤه.